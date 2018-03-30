Специальная мониторинговая задача ОБСЕ намерена открыть патрульные базы в Новоазовске и Амвросиевке Донецкой области, сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг. Хуг сказал, что задача ОБСЕ собирается оборудовать еще несколько патрульных баз Фото: ЕРА "Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах близко линии соприкосновения, например, в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы близко неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией, в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", – заявил Хуг.Он добавил, что задача пока не получила ответа от боевиков "ДНР", окажут ли они поддержку наблюдателям.По словам Хуга, СММ ОБСЕ не сможет показать полную картину происходящего на Донбассе, пока ей будут ограничивать доступ.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки базы хуг обсе патрульные миссия Теги: мир