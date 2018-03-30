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Болгария не будет высылать российских дипломатов и возвращает своего посла в России
30.03.2018 14:23
Болгария не будет высылать российских дипломатов и возвращает своего посла в России
В Болгарии отказались поддержать дипломатическую изоляцию России
Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипача.
Болгария не будет высылать российских дипломатов и возвращает своего посла в России Фото: google.com

Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве, сообщает Укринформ.

На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Кроме того, было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии, который ранее был отозван для консультаций.

Отметим, что  уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника  разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также  НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии  в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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