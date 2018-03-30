|Болгария не будет высылать российских дипломатов и возвращает своего посла в России
|30.03.2018 14:23
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В Болгарии отказались поддержать дипломатическую изоляцию РоссииБолгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипача.
Фото: google.com
Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве, сообщает Укринформ.
На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".
Кроме того, было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии, который ранее был отозван для консультаций.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.