В Болгарии отказались поддержать дипломатическую изоляцию России

Такое решение было принято на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве, сообщает Укринформ.

На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Кроме того, было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии, который ранее был отозван для консультаций.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.