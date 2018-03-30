Западные СМИ отмечают, что после атаки в Солсбери началась настоящая холодная война. Но Россия Путина слабее СССР и она ответит Западу неожиданными и рискованными мерами, считает автор статьи в Newsweek.



Фото: kremlin.ru

Автор пишет, что российский президент "точно отомстит за высылку 129 дипломатов, вопрос только как". По мнению журналиста, дело Скрипаля стало возможностью для Путина обозначить угрозу с Запада и показать силу России, которая способна ударить по территории противника. Высылка дипломатов — "серьезный удар по престижу и планам Путина, который еще 10 дней назад чувствовал себя уверенно и пугал США ракетами".

"Но это не конец истории Сергея Скрипаля. Сейчас ход пешкой с российской стороны шахматной доски", — предупреждает автор публикации.

Пользуясь случаем, каждая страна попыталась получить своё, поясняет журналист. Польша — в отношении "Северного потока — 2". Американцы пытаются снять с Дональда Трампа подозрения в пророссийскости. К акции незамедлительно присоединились украинцы. "Поразительно то, что, например, пока ещё не присоединилась Бельгия, хотя в Брюсселе орудует целая армия российских шпионов и лоббистов", — отмечает журналист.

Автор статьи не сомневается, что Путин вышлет из России аналогичное количество дипломатов. И это тоже навредит западным разведслужбам. Но неофициальные действия России могут приобрести более масштабный характер: например, хакерские атаки. ФСБ приложит всяческие усилия для того, чтобы схватить настоящих или предположительных агентов западных государств.

Далее фантазия автора переходят на россиян: те могут приехать на Запад и заняться вербовкой агентов. Причем, не только при дипмиссиях, но и под видом компаний и фондов.

"Россияне на протяжении многих лет работают над разрушением солидарности Запада, особенно атлантического сотрудничества США с Европой. Мы можем ожидать, что основной удар российской пропаганды будет нанесён именно по единству западных государств", — аргументирует журналист.

Меж тем глава российского МИДа Сергей Лавров пообещал, что Запад получит адекватный ответ. Многие государства Европы попросту не выдержали ультимативных требований Вашингтона и решения о высылке российских дипломатов принимали, одновременно принося "шепотом извинения".

Коалицию образовали в общей сложности 24 государства, из них 16 — страны Евросоюза плюс НАТО. Список может расшириться. Многие не желают доводить отношения с Москвой до крайности. Но Исландия, например, уже объявила о дипломатическом бойкоте чемпионата мира по футболу и вероятности "приостановить весь двусторонний разговор на высшем уровне с Россией".

Вашингтон оказывает давление, принуждая к участию в этом антироссийском демарше: это доказывают действия Украины и Молдавии. Первая за несколько часов до решения о высылке уверяла, что подобные действия вызовут симметричный ответ России, а Украина и так ощущает нехватку дипломатов на территории РФ в деле защиты интересов украинцев, находящихся в России.

А в Молдавии накануне с визитом побывал заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и на встречах с руководством республики получил не одно заверение принимающей стороны в желании улучшить межгосударственные отношения. На происходящее с возмущением отреагировал президент Игорь Додон, выразивший недоумение противоположностью заявлений и действий Кишинева.

Велика вероятность того, что Додону вскоре придется думать над защитой собственных позиций — на многотысячной манифестации, посвященной 100-летию объединения Молдавии и Румынии, его обвинили в антинациональной пророссийской ориентации, а "Молдавии не такой президент нужен".

Всем участникам демарша России, согласно обещанию, предстоит дать адекватный ответ. Какой — пока непонятно.

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