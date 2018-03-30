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Медведчук: Я по телефону с Порошенко и Путиным не разговариваю
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30.03.2018 14:29
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Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что предметом
его обсуждений с президентом Украины Петром Порошенко Медведчук
(слева): Если речь идет о функциях неформального посла, то,
наверное, так и есть Фото: ЕРА На вопрос, как часто он встречается
с Путиным, Медведчук ответил: "По мере необходимости". На просьбу
пояснить, чаще ли это, чем с Порошенко, руководитель "Украинского
выбора" сказал: "Не подсчитывал".По словам Медведчука, он не
согласен с оценкой, что стал для Кремля главным источником
информации о том, что происходит в Украине, и главным каналом связи
между двумя президентами. Он добавил, что "могут быть и другие
каналы".Лидер "Украинского выбора" заявил, что предметом его
обсуждений с Порошенко сегодня является "мирное урегулирование на
Донбассе и освобождение людей", при этом "ни то, ни другое
невозможно сделать без президента РФ Путина".Он добавил, что "если
речь идет о функциях неформального посла, то, наверное, так и
есть".Медведчук подчеркнул, что в списках его контактов нет
мобильных телефонов Путина и Порошенко, при этом отказался
отвечать, может ли он позвонить главе Кремля.По его словам, это
слишком личный вопрос, но он может ответить на него по-другому: "Я
по телефону с господином Порошенко и господином Путиным не
разговариваю".Лидер "Украинского выбора" добавил, что это ответ
"всем заинтересованным лицам – чтобы не искали".По данным СМИ,
Медведчук является кумом Путина.Он возглавлял Администрацию
Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21
января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав
подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней
контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке
Украины.По словам Порошенко, руководитель "Украинского
выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с
Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на
Донбассе.В 2016 году журналисты "Радіо Свобода" провели
расследование, в ходе которого зафиксировали полеты Медведчука
из Украины в Россию, несмотря на прекращение авиасообщения
между странами.
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