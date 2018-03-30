Лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук заявил, что предметом его обсуждений с президентом Украины Петром Порошенко Медведчук (слева): Если речь идет о функциях неформального посла, то, наверное, так и есть Фото: ЕРА На вопрос, как часто он встречается с Путиным, Медведчук ответил: "По мере необходимости". На просьбу пояснить, чаще ли это, чем с Порошенко, руководитель "Украинского выбора" сказал: "Не подсчитывал".По словам Медведчука, он не согласен с оценкой, что стал для Кремля главным источником информации о том, что происходит в Украине, и главным каналом связи между двумя президентами. Он добавил, что "могут быть и другие каналы".Лидер "Украинского выбора" заявил, что предметом его обсуждений с Порошенко сегодня является "мирное урегулирование на Донбассе и освобождение людей", при этом "ни то, ни другое невозможно сделать без президента РФ Путина".Он добавил, что "если речь идет о функциях неформального посла, то, наверное, так и есть".Медведчук подчеркнул, что в списках его контактов нет мобильных телефонов Путина и Порошенко, при этом отказался отвечать, может ли он позвонить главе Кремля.По его словам, это слишком личный вопрос, но он может ответить на него по-другому: "Я по телефону с господином Порошенко и господином Путиным не разговариваю".Лидер "Украинского выбора" добавил, что это ответ "всем заинтересованным лицам – чтобы не искали".По данным СМИ, Медведчук является кумом Путина.Он возглавлял Администрацию Президента Леонида Кучмы с 12 июня 2002 года по 21 января 2005-го. С мая 2015 года Медведчук входит в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом пленных на востоке Украины.По словам Порошенко, руководитель "Украинского выбора" оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе.В 2016 году журналисты "Радіо Свобода" провели расследование, в ходе которого зафиксировали полеты Медведчука из Украины в Россию, несмотря на прекращение авиасообщения между странами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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