Подорожание услуг ЖКХ в Украине, как правило, объясняется увеличением стоимости энергоносителей на мировых рынках, повышением минимального размера пенсий и зарплат в самой Украине, а также увеличением операционных расходов обслуживающих компаний, пишет со ссылкой на .

Еще в конце 2017 Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), приняла решение повысить с 1 января прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию, а также тарифы на водоснабжение для 60 водоканалов.

И, если увеличение цены электричества пока не сказалось напрямую на гражданах, то тариф на воду для жителей ряда населенных пунктов действительно вырос.

В конце января НКРЭКУ приняла решение о повышении с 1 апреля стоимости распределения и поставки электроэнергии украинским облэнерго в среднем на 20%.

Впрочем, знаток программы "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Андриан Прокип уверен, что роста тарифов на электроэнергию, по крайней мере с 1 апреля, ждать не стоит.

"Были разговоры о введении RAB-регулирования стимулирующего тарифообразования для облэнерго, что, по сути, повлекло бы повышение цены примерно на 20%, но решение, вроде бы, заморожено, и с 1 апреля оно не будет действовать", - сказал он в комментарии "Апострофу".

Ранее глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что ни одно облэнерго пока не готово к новым тарифам, в связи с чем высказал сомнение, что RAB-регулирование начнет действовать с 1 апреля.

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