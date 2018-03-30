|В Косово освободили главу МВД и директора разведки
|30.03.2018 14:31
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Оппозиция призвала провести внеочередные выборыПремьер-министр Косово Рамуш Харадинай 30 марта уволил министра внутренних дел Фламура Сефа и директора службы разведки Дритона Ґаши после ареста и депортации в Турцию шестерых турецких граждан.
Фото: 112.ua
Харадинай заявил, что его не проинформировали о решении выслать граждан Турции, арестован 29 марта при подозрению в связях с клириком Фетхуллахом Гюленом, живущий в США и которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган два года назад обвинил в попытке совершить переворот.
"Вся операция - отмена разрешений на проживание, содержание под стражей, быстрая депортация и секретная экстрадиция в Турцию шести турецких граждан с территории Косово - была проведена без моего ведома и без моего разрешения" , - заявил премьер.
Оппозиционные депутаты в парламенте Косово 30 марта призвали провести внеочередные выборы, заявив, что премьер-министр не контролирует все государственные учреждения.
По данным обозревателей, Косово в последние недели подвергся давлению со стороны Турции через сеть школ, вероятно, связанных с движением Гюлена.
Турция поддерживает Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году, а турецкие фирмы управляют единственным аэропортом и электрической сетью балканской страны и строят две дороги стоимостью около 2 миллиарда долларов.
Анкара обвиняет Гюлена, мусульманского клирика, живущий в США, в том, что он пытался совершить переворот в Турции 15 июля 2016. Гюлен отрицает эти обвинения.