Оппозиция призвала провести внеочередные выборы

Харадинай заявил, что его не проинформировали о решении выслать граждан Турции, арестован 29 марта при подозрению в связях с клириком Фетхуллахом Гюленом, живущий в США и которого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган два года назад обвинил в попытке совершить переворот.

"Вся операция - отмена разрешений на проживание, содержание под стражей, быстрая депортация и секретная экстрадиция в Турцию шести турецких граждан с территории Косово - была проведена без моего ведома и без моего разрешения" , - заявил премьер.

Оппозиционные депутаты в парламенте Косово 30 марта призвали провести внеочередные выборы, заявив, что премьер-министр не контролирует все государственные учреждения.

По данным обозревателей, Косово в последние недели подвергся давлению со стороны Турции через сеть школ, вероятно, связанных с движением Гюлена.

Турция поддерживает Косово, провозгласившего независимость от Сербии в 2008 году, а турецкие фирмы управляют единственным аэропортом и электрической сетью балканской страны и строят две дороги стоимостью около 2 миллиарда долларов.