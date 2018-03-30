Известный голливудский актер Уилл Смит пригласил на свидание робота Софию. Видео со встречи было обнародовано на YouTube-канале артиста.

Ролик быстро стал интернет-хитом и собрал за сутки более миллиона просмотров.

Стоит отметить, что свидание проходило на Каймановых островах. Во время общения Смит пытался заигрывать с роботом, открыто флиртовал и даже попытался поцеловать. Однако получил отказ со словами "нам лучше остаться друзьями".

Как сообщал svodka.net.uа ранее, у человекоподобного робота Софии сломался скрипт , а также подвис процессор после того, как ей задали вопрос о том, что делать с коррупцией в Украине.

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