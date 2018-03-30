Украина не закупает уголь и метпродукцию, произведенные на неподконтрольной территории Донбасса

Добываемый на неподконтрольной правительству территории Донецкой области уголь поставляется в РФ, а также на некоторые предприятия, которые продолжают работу в отдельных районах Донецкой области, заявляет глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Немножко запустили Енакиевский металлургический завод, чуть-чуть работает Макеевский металлургический завод, работают некоторые шахты, например "Комсомолец Донбасса", шахта Скочинского, им.Засядько, которые дают довольно серьезные угли. Запустили они также некоторые коксохимы. И в принципе кокс идет как на металлургические заводы Донеччины, временно оккупированной, так и в Россию", - сказал П.Жебривский в эфире телеканала в пятницу.

При этом он выразил сомнение в том, что этот уголь поступает в Украину. "Даже если Украина берет у России антрацитовый уголь, то на границе таможенники проверяют, и можно отличить антрацитовый уголь, который добывается на территории временно оккупированной Донеччины и на территории Ростовской или других областей России".

П.Жебривский подчеркнул, что на данный момент лабораторные исследования не подтвердили ни одого факта захода в Украину через РФ угля, добытого на оккупированной территории.

"Нет и металлургической продукции (которая поступает в Украину - ИФ), так как она на самом деле отправляется и в Турцию, и отправлялась в ту же Польшу", - добавил он.

По словам П.Жебривского, "после серьезного скандала" Польша прекратила закупку угля с оккупированных территорий Донбасса через РФ.