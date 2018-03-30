Погода, Новости, загрузка...
Луценко просит снять с должности Холодницкого
30.03.2018 14:37
Луценко просит снять с должности Холодницкого

Генпрокурор выступил в рамках расследования о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП»,- написал Луценко в Facebook.

С такой просьбой Луценко выступил в рамках расследования о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить