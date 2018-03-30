Генпрокурор выступил в рамках расследования о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

Генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с просьбой рассмотреть вопрос снятия Назара Холодницкого с должности его заместителя и руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

«В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н.Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП»,- написал Луценко в Facebook.

С такой просьбой Луценко выступил в рамках расследования о совершении Холодницким дисциплинарных проступков.

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