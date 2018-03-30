Замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что 418 детей обратились за помощью к врачам после выбросов на мусорном полигоне. Власти города Волоколамска рекомендовали местным жителям носить влажные марлевые повязки Фото: volokolamsk-rayon.ru По данным Ющука, с 21 по 29 марта в больницу обратились 519 человек."Осуществляется забор крови на содержание токсинов. 40 человек отправлены на санаторное лечение", – рассказал он.По словам чиновника, к врачам обращаются дети возрастом от 10 до 15 лет и взрослые – от 30 до 50 лет.Власти города рекомендовали местным жителям носить влажную марлевую повязку, не проветривать помещения и не заниматься активными физическими упражнениями. Тем, кто страдает сосудистыми заболеваниями рекомендовали замерять артериальное давление раз в два часа.В пресс-службе минздрава Московской области заявили, что только 266 из обратившихся связывают жалобы с выбросами газа., из них 165 – дети."Сейчас на стационарном лечении находятся 10 детей, остальные выписаны домой", – отметили в минздраве.21 марта на мусорном полигоне "Ядрово" близко российского Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили, что местным жителям выдали первую партию средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что никаких средств защиты власти не предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс. человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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