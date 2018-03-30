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Власти Волоколамска заявили, что более 500 жителей жалуются на здоровье на фоне выбросов на мусорном полигоне
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30.03.2018 14:37
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Замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук заявил, что
418 детей обратились за помощью к врачам после выбросов на мусорном
полигоне. Власти города Волоколамска рекомендовали местным жителям
носить влажные марлевые повязки Фото: volokolamsk-rayon.ru По
данным Ющука, с 21 по 29 марта в больницу обратились 519
человек."Осуществляется забор крови на содержание токсинов. 40
человек отправлены на санаторное лечение", – рассказал он.По
словам чиновника, к врачам обращаются дети возрастом от 10 до 15
лет и взрослые – от 30 до 50 лет.Власти города рекомендовали
местным жителям носить влажную марлевую повязку, не проветривать
помещения и не заниматься активными физическими упражнениями. Тем,
кто страдает сосудистыми заболеваниями рекомендовали замерять
артериальное давление раз в два часа.В пресс-службе минздрава
Московской области заявили, что только 266 из обратившихся
связывают жалобы с выбросами газа., из них 165 – дети."Сейчас
на стационарном лечении находятся 10 детей, остальные выписаны
домой", – отметили в минздраве.21 марта на мусорном
полигоне "Ядрово" близко российского
Волоколамска произошел выброс сероводорода. В местном
управлении образования с этим инцидентом связали отравление трех
десятков учеников местной школы №2.30 марта в МЧС РФ сообщили,
что местным жителям выдали первую партию
средств индивидуальной защиты и готовятся закупить еще
одну партию респираторов. Жители Волоколамска утверждают, что
никаких средств защиты власти не
предоставляли.Волоколамск расположен в 98 км к западу от
Москвы. Население города в 2017 году составляло более 20 тыс.
человек.
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