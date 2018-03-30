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Киберполиции разоблачила хакера, продававшего вирусы с криптовалюта
30.03.2018 14:39
Киберполиции разоблачила хакера, продававшего вирусы с криптовалюта
22-летний уроженец Черкасской области в сети называл себя AntonShesar и Сatona
Сотрудники Киевского управления департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили хакера, который по криптовалюта предоставлял в пользование созданные им самим вирусы.
Киберполиции разоблачила хакера, продававшего вирусы с криптовалюта

Об этом сообщает пресс-служба Нацполицию.

Хакер занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.

22-летний уроженец Черкасской области в сети называл себя AntonShesar и Сatona.

На хакерских форумах он предлагал свои услуги по предоставлению в аренду вредоносного программного обеспечения, размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на российских веб-ресурсах, а управление вирусом осуществлялось с использованием удаленного RDP-протокола.

Полицейские провели одновременно три санкционированные обыски на территории Черкасской и Киевской областей, по их результатам изъяли компьютерную технику, с которой осуществлялось удаленное управление веб-ресурсом и вредоносным программным обеспечением.

По месту жительства хакера обнаружили данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление веб-сервером с размещенных на них вирусов.

Также полиция обнаружила файлы с информацией о более чем 5000 скомпрометированных учетных записей. На дополнительных носителях информации обнаружили информацию о еще 10 000 учетных записей электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Продолжается досудебное расследование в пределах начатого уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, национальная полиция Испании при сотрудничестве с правоохранительными органами других стран задержала 34-летнего Украинский Дениса К ., Подозреваемого в причастности к кибератакам против банков по всему миру, в том числе в России.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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