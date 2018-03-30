22-летний уроженец Черкасской области в сети называл себя AntonShesar и Сatona

Об этом сообщает пресс-служба Нацполицию.

Хакер занимался созданием и сбытом вредоносного программного обеспечения, предназначенного для вмешательства в работу серверного оборудования с последующим несанкционированным копированием баз данных, которые на нем находятся.

22-летний уроженец Черкасской области в сети называл себя AntonShesar и Сatona.

На хакерских форумах он предлагал свои услуги по предоставлению в аренду вредоносного программного обеспечения, размещал ссылки на загрузку разработанного им вируса на российских веб-ресурсах, а управление вирусом осуществлялось с использованием удаленного RDP-протокола.

Полицейские провели одновременно три санкционированные обыски на территории Черкасской и Киевской областей, по их результатам изъяли компьютерную технику, с которой осуществлялось удаленное управление веб-ресурсом и вредоносным программным обеспечением.

По месту жительства хакера обнаружили данные учетных записей, с использованием которых осуществлялось управление веб-сервером с размещенных на них вирусов.

Также полиция обнаружила файлы с информацией о более чем 5000 скомпрометированных учетных записей. На дополнительных носителях информации обнаружили информацию о еще 10 000 учетных записей электронных ящиков, доступ к которым был получен незаконно.

Продолжается досудебное расследование в пределах начатого уголовного производства по ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины.