“Вашингтонский консенсус”, сиречь колониальная модель российской экономики, была навязана нам в 90-е годы.

Или в момент слома старой советской и массового предательства правящей элиты, которая до сих пор не понесла заслуженного наказания.

Один изменник и лизоблюд Андрей Козырев, за сдачу национальных интересов России получивший американское гражданство и нехило устроившийся на американский же пенсион, чего стоит!

Напомню, что на вопрос Буша старшего, каковы национальные интересы России, он согнулся в услужливом поклоне и лакейски улыбаясь произнёс: а какими бы вы хотели их видеть, мой господин?! Или не господин, не суть важно, смысл именно в этом.

Так вот, “Вашингтонский консенсус” предполагает исключительно иностранные инвестиции в российскую экономику. А все заработанные деньги переводить в иностранную валюту и выводить за рубеж, в закрома мирового гегемона. И эта система была досконально отлажена с помощью Алексея Леонидовича Кудрина, да так, что мы до сих пор ничего не можем с ней поделать!

А Кудрин сидит на государственном пенсионе, открыл филиал МВФ под названием ЦСР (центр стратегических разработок) и вовсе не собирается отвечать за содеянное. И выдав очередной кредит доверия Путину, мы ждём начала реформ. И прежде только отмены уродливого “Вашингтонского консенсуса”. Поскольку “Вашингтонский обком”, минуя президента, опосредованно влияет на работу правительства.

Которое выводит деньги за рубеж, а для финансирования социальных программ, начинает вводить налоги “на воздух”. Выгребая из дырявых карманов населения последнюю заначку. Впрочем, они хорошо выполняют поставленную им заокеанскими стратегами задачу.

А задача такова: любыми путями сдержать рост российской экономики и помогать смене власти в России. Хотя, чего греха скрывать, в последнее время кольцо вокруг предательской прозападной элиты всё сжимается, и они получили из-за океана приказ максимально активизировать свои действия. Что приведёт к вполне ожидаемому результату, уходу в политическое небытие. И обеспечить бескровную (по возможности) зачистку политической поляны в России, сможет только Путин.

Что же, проголосовав за него народ сделал всё, что мог и вполне ожидаемо ждёт результата!

Иван Забелин, умышленно для РИАП «АПРАЛ»

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