Более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Британии.

Болгария решила не высылать из страны российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и возвращает своего посла в РФ, ранее вызванного в Софию для консультаций. Такое решение было принято на состоявшемся в Софии заседании Совета безопасности при правительстве Болгарии, сообщает Лига.Новости.

Премьер-министр Бойко Борисов отметил, что на заседании Совбеза было принято решение о том, что Болгария «солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов». , информирует svodka.net.

27 марта 2018 года Болгария отозвала своего посла в РФ для консультаций.

Более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля и его дочери в Британии.

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Вместе с тем одиннадцать стран-членов Евросоюза до сих пор не приняли решения о высылке российских дипломатов. Среди них — Болгария.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выдворение российских дипломатов является результатом «шантажа» со стороны США.

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