"Крепче меня держи". Группа Machete выпустила клип. Видео
30.03.2018 14:45
Украинская группа Machete на своем канале в YouTube презентовала
клип на песню "Крепче меня держи". "Это маленький фильм о двух
влюбленных, жаждущих выжить. Им не грозит физическая боль, их
убивает ложь, она везде. Он и она задаются вопросом: нужна ли
любовь на этой земле?" – говорится в описании ролика. Режиссер
видео – Кадим Тарасов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Ролик рассказывает об отношениях мужчины
и женщины Скриншот: MACHETE / YouTube видео Видео: MACHETE / YouTube