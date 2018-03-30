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"Крепче меня держи". Группа Machete выпустила клип. Видео
30.03.2018 14:45
Украинская группа Machete на своем канале в YouTube презентовала клип на песню "Крепче меня держи". "Это маленький фильм о двух влюбленных, жаждущих выжить. Им не грозит физическая боль, их убивает ложь, она везде. Он и она задаются вопросом: нужна ли любовь на этой земле?" – говорится в описании ролика. Режиссер видео – Кадим Тарасов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Ролик рассказывает об отношениях мужчины и женщины Скриншот: MACHETE / YouTube видео Видео: MACHETE / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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