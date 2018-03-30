|Ані Лорак і Світлана Лобода обрали однакові костюми від Gucci (ФОТО)
|30.03.2018 14:46
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Схожі смаки - вони такі: так, Ані Лорак, яка зараз гастролює у США з шоу "DIVA", шанувальники "підловили" на такому ж вбранні, як у Світлани Лободи. До слова, остання зараз також у Америці, готується до других пологів у Лос-Анджелесі.
Зіркам припав до смаку комбінезон від Gucci вартістю 10 тисяч євро, який повністю складається з каменів Swarovski.
У творінні від дизайнера Алессандро Мікеле Лобода з'явилася в кліпі на композицію "Хлопець", а ось Кароліна - на сцені.
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