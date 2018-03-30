Погода, Новости, загрузка...
Ані Лорак і Світлана Лобода обрали однакові костюми від Gucci (ФОТО)
30.03.2018 14:46
3758_an.jpg (33.9 Kb)

Схожі смаки - вони такі: так, Ані Лорак, яка зараз гастролює у США з шоу "DIVA", шанувальники "підловили" на такому ж вбранні, як у Світлани Лободи. До слова, остання зараз також у Америці, готується до других пологів у Лос-Анджелесі.

Зіркам припав до смаку комбінезон від Gucci вартістю 10 тисяч євро, який повністю складається з каменів Swarovski.

У творінні від дизайнера Алессандро Мікеле Лобода з'явилася в кліпі на композицію "Хлопець", а ось Кароліна - на сцені.

10_an13.jpg (12.58 Kb)9989_an12.jpg (27.52 Kb)8840_an14.jpg (45.78 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить