Нацперечень не блокирует закупки лекарств по региональным программам – замминистра здравоохранения

Киев. 30 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальный перечень основных лекарственных средств не блокирует в областях закупку препаратов по региональным программам, заявил заместитель министра здравоохранения Роман Илык в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

"Утверждение о том, что Национальный перечень блокирует региональные программы по закупке лекарств, не соответствует действительности. Каждый регион имеет право закупать лекарства по региональным программам", - сказал он.

Р.Илык отметил, что существовавший ранее механизм закупки на региональном уровне был неэффективным на протяжении многих лет из-за высоких цен на препараты, затягивания тендеров, подготовки тендерной документации под конкретного участника. При этом часть препаратов не имела доказанной эффективности.

В свою очередь механизм первоначального 100% обеспечения лексредствами из Национального перечня позволит максимально эффективно использовать бюджетные средства для закупки самых необходимых для пациентов препаратов с доказанной эффективностью.

Замминистра также отметил необходимость закрепить отдельной статьей объем средств из государственной субвенции на закупку лекарств местными бюджетами. "Нам необходимо сделать так, чтобы средства, выделенные на закупку медикаментов были закреплены (в государственной субвенции - ИФ) отдельной статьей, как заработная плата или энергоносители, над чем работает сегодня Министерство здравоохранения вместе с Министерством финансов", - сказал Р.Илык.

Как сообщалось, в марте 2017 года Кабинет министров Украины утвердил новый Национальный перечень основных лекарственных средств, а также ряд изменений в некоторые нормативно-правовые акты, одно из которых обязывает медучреждения, которые частично или полностью финансируются за средства государственного или местного бюджетов изначально закупать препараты из перечня. После покрытия 100% потребности медучреждений в препаратах из перечня, возможна закупка медикаментов не включенных в него. Данная норма вступила в силу в Украине с 1 января 2018 года.

Ранее министерство здравоохранения Украины сообщало о том, что ряд медицинскпих учреждений нарушает норму, в соответствии с которой они должны изначально на 100% закрыть потребность в препаратах, необходимых учреждению из Национального перечня основных лекарственных средств,