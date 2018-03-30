Чемпионат про**ов – 3, или Война в Кореях.

В конец чемпионата мира по про**ам 1950 года вышли сборные двух не то чтобы стран, но миров – капиталистического и коммунистического.

Собственно, для самого матча им пришлось организовать себе игровое поле в виде Кореи, вместе расчистив его от полуфиналиста, сборной Японии, в 1945 году. Коммунисты очищали поле с севера, а капиталисты с юга. Для разминки стороны про**али разок ещё при расчистке, потому что капиталисты в лице американских военных выдали двум случайным образом выбранным офицерам карту Кореи, линейку и карандаш с указанием «Как-то поделите пополам, чтобы усатый п*дор не сильно обижался». Они и поделили. Вдоль. По тридцать восьмой параллели. Это примерно как поделить пополам Украину на Северную и Южную, назначив столицами Киев и Одессу, со всеми втекающими и вытекающими последствиями).

В качестве ответного дружественного шага про**ал СССР, утвердив в лице усатого п*дора (то есть Сталина) этот нехитрый линеечно-карандашный план, в котором, кстати, коммунистам отошли земли, на которых было в 2,5 раза меньше населения, чем у капиталистов.

Игроки заняли позиции на игровом поле: красные на севере, звёздно-полосатые на юге. Утвердили правило: кто про**ал всю Корею, тот и победил. После долгих тренировок в центре поля матч начался. Шёл 1950 год.

Капиталисты твёрдо решили сделать всё возможное для победы, и начали про**ывать ещё до стартового свистка в невероятных масштабах. Американцы, которые составляли основу сборной, были свято уверены, что войны не будет, и госсекретарь США за неделю до начала конфликта уверенно говорил об этом в Конгрессе (1:0). Сами по себе американцы довольно-таки расслабленно отнеслись к нависающей с севера сборной, и их военные части были укомплектованы в лучшем случае наполовину (2:0, про** очевиден), да и по всем ключевым показателям (танки, люди, самолёты) сборная северян превосходила южан, даже с учётом войск ООН, игравших за Юг, примерно как сборная Италии по футболу превосходит сборную Гаити по хоккею. А сразу после стартового свистка капиталисты уверенно выбились вперёд, про**ав сообщить президенту США Трумэну о, собственно, начале войны: оказалось, что президент свалил из Белого дома в родной штат Миссури погреть пузико на солнышке, а айфонов по такому случаю изобрести не додумались. На старте – уверенное 3:0 по про**ам в пользу капиталистов.

Вскоре капиталисты довели счёт про**ов до просто неприличного, про*бав коммунистам столицу Южной Кореи Сеул (4:0), 90% общей территории страны (5:0), а также командира американских войск, генерал-майора Дина, который отбился от своих сил и месяц слонялся по лесу, пока не был взят северокорейцами в плен (это уже 6:0, получается).

Коммунисты бросились отыгрывать разрыв в счёте. Перво-наперво они про**али, не сумев захватить крохотный квадратик суши размером примерно 120 на 120 километров, который стал последним оплотом капиталистических войск. Те не теряли времени и наращивали силы сборной за счёт игроков из США. Второй раз коммунисты крупно про**али, когда не смогли заблокировать нужные США резолюции в Совбезе ООН, в результате чего сборная капиталистов существенно пополнилась игроками из разных стран мира под общим бело-голубым ооновским флагом. Итого счёт по про**ам стал 6:2, но всё ещё в пользу капиталистов.

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Тренер северян Ким Ир Сен решил про**ать по-крупному, и вскоре уже его войска покатились назад от того крошечного клочка суши под напором усиленных частей США и ООН. Довольно быстро коммунисты про**али не только захваченную ими столицу южан Сеул (6:3), но и собственную столицу Пхеньян (6:4), а потом и те же самые 90% территории Кореи (6:5). Теперь уже северяне были заперты на небольшом клочке земли, и оставался только один решающий шаг к про**у всей страны и аннигиляции корейского коммунизма как такового. Иначе говоря, северяне были очень близки к победе по про**ам.

Но капиталисты не могли смирится с возможной победой в войне и поражением в чемпионате по про**ам. Взвесив на чашах весов, американцы решили, что про**ы важнее, и начали работу в этом направлении. В перерыве между таймами тренер американцев, президент Трумэн, отмахнулся от заявлений коммунистического Китая о возможном вступлении его в войну, уверив себя и окружающих, что китайцы просто «давят на ООН». Этот про** (кстати, 7:5) больно сказался на солдатах США и ООН, когда небольшой четвертьмиллионный отряд китайцев незаметно проник на территорию Кореи и смял войска ООН, но потом отошёл в горы, намекая таким образом на серьёзность намерений.

Американцы намёка не поняли, и тогда другой отрядик китайцев, только в 420 тысяч человек, вошёл на корейскую территорию, но по приказу своего командования почти сразу же начал отступать, имитируя паническое бегство. Вид паникующего четырёхсоттысячного отряда выглядел так натурально, что воодушевил командующего американской армией генерала погнаться за ними и попасть таким образом в тщательно подготовленную ловушку (8:5), в результате которой родилась бессмертная фраза «это не отступление, это наступление в другую сторону».

В итоге китайско-северокорейская-советская (от Союза в сборной были в основном лётчики) коммунистическая сборная опять пошла с севера на юг, аккуратно подобрав брошенный капиталистами Сеул (9:5). Впрочем, после контрнаступления капиталистов северяне Сеул опять про**али, сократив таким образом разрыв по про**ам до счёта 9:6. В итоге война свелась к потасовкам в районе всё той же злополучной карандашно-линеечной 38-й параллели, где и находятся до сих пор – Южная Корея на юг от неё, а Северная, понятно, на севере.

Несмотря на разрыв в счёте по про**ам, свелось всё, как и на карте, к ничьей. Выяснилось, что больше всех людей в войне про**ал, как ни странно, Китай, потерявший 150000 человек (потому что в какой-то момент северокорейские солдаты почти самоустранились от войны за свою команду, предоставив воевать и умирать за неё собственно китайцам, у которых бабы ещё нарожают). А по итогам, с точки зрения 2018 года победу по про**ам получили строго северные корейцы с их коммунизмом, диктатурой, вечным голодом и десятком компьютеров на миллионный город. Южная Корея не сразу, но получила более-менее похожий на демократию режим, капитализм и всякие там «Самсунги», «LG» и «Киа» с «Хёндэ», который неблагополучные широкоглазые люди периодически обзывают «Хюндаем».

Ну и «гангнам стайл», конечно. Оп! Оп! Оппа!..

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