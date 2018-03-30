В Кремле рассматривают возможные сценарии передачи власти, чтобы вывести Россию из международной изоляции, куда ее загнал президент . Назначение преемника может напоминать события 2000 года, когда Путин получил власть от Бориса Ельцина.

Такое мнение высказал известный украинский правозащитник Эдуард Багиров, передает со ссылкой на .

Комментируя массовую высылку странами Запада российских дипломатов, Багиров отметил: "То, что сейчас происходит, для Путина и его окружения – это колокол. И впоследствии Путин и его политическая сила будут вытеснены с политического Олимпа России. Там будут другие лидеры, которые попытаются восстановить дружеские отношения с Евросоюзом и ".

"Скорее только, в ближайшее время премьер-министра Дмитрия Медведева отстранят от занимаемой должности. Премьер-министром назначат очень доверенного для Путина человека. Рассматривали кандидатуру одного из губернаторов, бывшего охранника Путина (глава Тульской области Алексей Дюмин – ред.). Второй – Иванов, который сейчас отстранился от активной работы в команде Путина (экс-глава администрации президента – ред.). Есть еще несколько кандидатов", - рассказал правозащитник.

По мнению Багирова, Путин вынужден будет сделать этот выбор, потому что он уже нерукопожатный: "С ним уже никто не хочет общаться, его выкинули не только из G8, но и в он уже не вписывается".

Правозащитник считает, что смена власти может напоминать события почти 20-летней давности - "когда Ельцин перед новым 2000-м годом передал власть Путину, Путин – Медведеву, а потом они поменялись местами".

"Такую рокировку будет сложно сделать, но в любом случае премьер-министр по конституции России, если президент отказывается от своей должности, исполняет его обязанности, как в свое время Путин. Потом проведут досрочные выборы, чтобы показать их всему миру", - добавил он.

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