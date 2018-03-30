|В Житомире 21 нацгвардиець заболел корью
|30.03.2018 14:47
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Девять из них в больницеВ Житомире 21 военнослужащий Нацгвардии заболел корью.
Фото: з відкритих джерел
"По состоянию на 30.03.2018 года, в больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии. Больным организовано надлежащее лечение и обеспечен всеми необходимыми лекарствами" , - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.
Отмечается, что болезнь у бойцов проходит в легкой форме.
По словам старшего врача-эпидемиолога Северного Киевского управления Нацгвардии Леси Куприенко, в это время эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.
Напомним, что д в медицинское учреждение КЗ "Ирпенский центральная городская больница" за медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и еще пятеро с подозрением на корь.
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