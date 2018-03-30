Девять из них в больнице

"По состоянию на 30.03.2018 года, в больницах Житомира остаются на лечении 9 из 21 военнослужащих Нацгвардии. Больным организовано надлежащее лечение и обеспечен всеми необходимыми лекарствами" , - говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона.

Отмечается, что болезнь у бойцов проходит в легкой форме.

По словам старшего врача-эпидемиолога Северного Киевского управления Нацгвардии Леси Куприенко, в это время эпидемиологическая ситуация в военной части находится в пределах нормы.