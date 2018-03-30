Россия высылает двух нидерландских дипсотрудников в качестве ответа на высылку двух дипломатов РФ после отравления экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает местное издание RTL Z, передает

"Мне только что сообщили, что двое моих коллег будут депортированы: это удар, но посольство будет продолжать функционировать", - заявила посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос после посещения МИД РФ.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в МИД России вызвали руководителей дипломатических миссий ряда стран, совершивших "недружественные действия" в отношении России в знак солидарности с Великобританией.

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