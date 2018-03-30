Сергея Мавроди похоронят в субботу в обстановке строжайшей секретности - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сергея Мавроди похоронят в субботу в обстановке строжайшей секретности
30.03.2018 14:52
Похороны "великого комбинатора" новой России, основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди оплатили его вкладчики, сообщил адвокат Александр Молохов, ранее представлявший его интересы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
события
политика
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