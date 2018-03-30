|Чехия выдала США российского хакера. Его подозревают во взломе LinkedIn
|30.03.2018 14:53
|
Экстрадицию Никулина в США, а не в Россию в ноябре 2017 года признал законной главный суд Чехии.
Чехия экстрадировала россиянина Евгения Никулина в США по обвинению в хакерских атаках. Об этом 30 марта сообщили в чешском Минюсте, информирует svodka.net.
Москва выступала против выдачи Никулина США и также добивалась его экстрадиции по делу о мошенничестве.
Никулин был задержан и арестован чешским судом в октябре 2016 года по требованию ФБР. В США против него возбудили дело о взломе LinkedIn, Formspring и других сайтов.
Экстрадицию Никулина в США, а не в Россию в ноябре 2017 года признал законной главный суд Чехии.
Читайте: Минюст США проверит слежку за экс-советником Трампа
Поделитесь статьей с друзьями