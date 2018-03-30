Ворвавшимся в дом должника работникам коллекторской фирмы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко. Лысенко сообщил, что прокуратура обвиняет коллекторов в разбое Фото: uacrisis.org "28 марта, девять мужчин, работники коллекторской фирмы, ворвались в один из домов в селе Неграши Киево-Святошинского района, применяя физическую силу, опасную для жизни и здоровья, вывели из дома несовершеннолетнюю девочку, после чего сменили замки на входной двери, завладели имуществом и забаррикадировались в доме", – рассказал Лысенко.По его словам, коллекторов задержали. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище) уголовного кодекса Украины.Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2019720861610277 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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