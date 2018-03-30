Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко написал заявление об отставке, пишет Интерфакс-Украина .

По его словам, это решение связано с расследованием уголовного производства о самоубийстве руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

"Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня. Его зарегистрировано 30 марта", - сообщил Савченко

На вопрос журналистов, принял ли президент Петр Порошенко заявление, председатель Николаевской ОГА заявил: "Есть определенный документооборот. Принять это заявление, не согласовав с ним, невозможно".

Также Савченко отметил, что его решение является сознательным.

Как сообщал svodka.net ранее, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Рекс Тиллерсон уходит с занимаемой должности .

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