Производство против Холодницкий зарегистрировала Генеральная прокуратура

"Когда детективы НАБУ приехали в Одессу с обысками, выяснилось, что фигуранты очень быстро и организованно разъехались, а отдельные сидели за границей почти два месяца, дистанционно" решая вопрос "с судами. Здесь у нас есть веские основания предполагать" слив "информации фигурантам со стороны руководителя САП", - сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью изданию "Зеркало недели ".

По его словам, глава САП "сливал" информацию, а также "оказывал давление на суд". Кроме дела Одесского горсовета, по словам Сытника, САП тормозила дело по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинского; расследования, связанные с е-декларациями высших должностных лиц; расследования, связанные с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Издание отмечает, что речь идет о декларации экс-главы Назка Натальи Корчак и предпринимателя Олега Бахматюка.

Сытник подтвердил, что кабинет Холодницький прослушивали в течение месяца.

"Материалы переданы следственной группе ГПУ на предмет оценки достаточности доказательств для сообщения о подозрении. Во-первых, речь идет о сливе информации по подготовке обысков тех людей, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений ", - отметил Сытник.

По словам Сытника, на записях говорится о давлении на суд для принятия незаконных решений.

"В частности, давление на суд оказывается с той целью, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обысков у лица, является другом Холодницький ", - сказал он.

Директор НАБУ отметил, что сначала производство против ХОЛОДНИЦЬКИЙ зарегистрировала Генеральная прокуратура.

"На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным", - добавил Сытник, отметив, что делом занимался департамент экономических преступлений Владимира Гуцуляка . Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницький .

Генеральный прокурор Юрий Луценко попросил Квалификацийно-дисциплинарной комиссии прокуроров рассмотреть вопрос снятия с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.