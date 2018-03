Американские хакеры украли данные 150 млн пользователей В США произошло одно из наимасштабнейших похищений данных пользователей компьютерными злоумышленниками. Хакеры украли информацию 150 млн пользователей спортивного приложения MyFitnesPal. Об этом сообщает Reuters. Американская компания Under Armour Inc потеряла 3% от акций после похищения данных пользователей приложения для диеты и фитнеса MyFitnesPal, которое принадлежит компании. Преступление охарактеризовали как одно из пяти крупнейших похищений данных за всю историю. Злоумышленники заполучили доступ к логинам, паролям и электронным адресам пользователей приложения MyFitnesPal. В частности, отмечается, что хакерам хотя бы не удалось получить доступ к номерам социального страхования, водительских прав и информации о банковских картах. Сотрудники Under Armor заверили, что работают с фирмами по защите данных и правоохранительными службами. Компания отказалась сообщить подробности о том, как хакеры зашли в их сеть и похитили данные. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



