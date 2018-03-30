Комиссия Минздрава признала работу ректора НМУ Амосовой неудовлетворительной

Комиссия Министерства здравоохранения признала неудовлетворительной работу в 2017 году ректора Национального медицинского университета им.Богомольца Екатерины Амосовой и рекомендовала расторгнуть договор с ней.

Как сообщается на странице Минздрава в сети Facebook, такое решение комиссия приняла в пятницу.

"Согласно определенному Минздравом графику заслушивания (отчетов), сегодня должен был состояться отчет ректора НМУ им. Богомольца Е.Амосовой. Однако Е.Амосова уже второй раз отсутствует в день отчета, определенный Минздравом и о котором было сообщено заранее. На этот раз Е.Амосова без уважительных причин избежала личного представления общественности результатов своей деятельности в должности ректора", - сообщило ведомство.

По информации Минздрава, комиссия в пятницу провела публичное обсуждение основных показателей деятельности НМУ без участия ректора и единогласно рекомендовала признать работу Е.Амосовой в 2017 году неудовлетворительной и досрочно расторгнуть с ней договор.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Минздрав перенес отчет Е.Амосовой на следующую неделю (30 марта – ИФ) из-за ее болезни.

С 23 марта комиссия Минздрава начала заслушивать отчеты руководителей медицинских и фармацевтических вузов о выполнении условий контрактов.

Ранее между Центром тестирования при Минздраве Украины и Национальным медицинским университетом им. А.Богомольца возник конфликт, в результате которого студенты университета, 20 февраля не смогли сдать лицензионный интегрированный экзамен "Крок 1. Стоматология", который проводился еще в 12 высших медицинских учебных заведениях, осуществляющих подготовку врачей-стоматологов. Минздрав создал комиссию для расследования ситуации, студенты и преподаватели университета начали стачку, которую некоторые наблюдатели назвали организованной руководством вуза.