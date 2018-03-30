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По мнению доцента департамента политологии финансового университета при правительстве России Геворга Мирзаяна, информация о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, появилась не просто так.

«Возможно это был акт ответа на наши требования допустить нас к Юлии Скрипаль. Возможно, что она заговорит какие-то вещи, которые ей напишут на бумажке представители британских спецслужб.

Пока рано об этом говорить, но ясно, что Британия пытается исправить свои колоссальные непрофессиональные огрехи в их информационном обеспечении этого «дела». В этом плане внезапное выздоровление Юлии Скрипаль после газа, от которого нет вообще никакого выздоровления…. Ну посмотрим, куда это приведет», - отметил политолог.

В четверг британские СМИ распространили информацию со ссылкой на медперсонал госпиталя в Солсбери, где находятся пострадавшие, о том, что .

Ранее эти же врачи заявляли, что у отца и дочери Скрипаль есть только 1% из ста, чтобы выжить после такого отравления.

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