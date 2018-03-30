Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию.

Правительство Германии не собирается вмешиваться в развитие событий вокруг экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, который был задержан в воскресенье на территории ФРГ. Кабмин не будет блокировать вероятную высылку политика в Испанию, сообщил в пятницу на своем сайте немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, информирует svodka.net.

Накануне адвокаты Пучдемона обнародовали заявление, в котором призвали официальный Берлин наложить вето на возможное решение по экстрадиции. Такие полномочия у правительства есть, однако в кабмине еще в день задержания приняли решение этого не делать. Данный вопрос в прошлое воскресенье обсудили министр юстиции Катарина Барлей, глава внешней политики Хайко Маас, а также руководитель ведомства канцлера Хельге Браун.

Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию. До этого высший суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту в ходе попыток добиться независимости Каталонии.

Возможное решение об экстрадиции политика в Испанию будет принято в апреле. Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.

Читайте: ​Германия разрешила газопровод Путина в обход Украины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира