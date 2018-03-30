Сообщения СМИ о якобы заявлении президента США Дональда Трампа российскому лидеру Владимиру Путину, что США выиграют гонку вооружений, не правдивы, уверяет спикер Кремля Дмитрий Песков. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Песков опроверг сообщения СМИ Фото: ЕРА Песков утверждает, что такой фразы в разговоре не было, соответственно эта информация не правдива.Он добавил, что Кремль никогда не придает гласности "содержание конфиденциальных разговоров глав государств".20 марта президент США Трамп поздравил Путина с переизбранием, стороны обсудили двусторонние отношения, сообщала пресс-служба Белого дома.По данным NBC News, в ходе разговора президент США сказал российскому коллеге, что "если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я выиграю". Американский президент также выразил надежду, что слова Путина о новом оружии были лишь предвыборной риторикой.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов". Президент РФ рассказал в том числе о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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