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В Кремле заявили, что Трамп и Путин не говорили о гонке вооружений
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30.03.2018 15:01
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Сообщения СМИ о якобы заявлении президента США Дональда Трампа
российскому лидеру Владимиру Путину, что США выиграют гонку
вооружений, не правдивы, уверяет спикер Кремля Дмитрий Песков. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Песков опроверг
сообщения СМИ Фото: ЕРА Песков утверждает, что такой фразы в
разговоре не было, соответственно эта информация не правдива.Он
добавил, что Кремль никогда не придает гласности "содержание
конфиденциальных разговоров глав государств".20 марта президент США
Трамп поздравил Путина с переизбранием, стороны обсудили
двусторонние отношения, сообщала пресс-служба Белого дома.По
данным NBC News, в ходе разговора президент США сказал российскому
коллеге, что "если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это
сделать, но я выиграю". Американский президент также выразил
надежду, что слова Путина о новом оружии были лишь предвыборной
риторикой.1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному
собранию Путин заявил, что Россия разработала новое
гиперзвуковое оружие. Также, по словам главы Кремля,
уже началось серийное производство нового ракетного комплекса
"Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной
ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных
боеприпасов". Президент РФ рассказал в том числе о разработке
крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически
неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия,
но была проверена на полигоне в конце 2017 года.Во время
выступления Путина показали видео с пробными запусками
ракет и анимационные ролики с моделированием поражения
условных целей.
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