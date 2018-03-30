В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коммерсантов на финансировании террористов "Донецкой народной республики". Об этом сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Правоохранители установили, что локальный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра. Несколько раз в неделю в офис приезжали "курьеры" с временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту", - говорится в сообщении.

В Днепре прежний банковской сотрудник через "старые связи" обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение террористической группировки.

Во время обысков в их офисе сотрудники СБУ изъяли 5,5 млн гривен, финансово-хозяйственную документацию и компьютерную технику, с доказательствами проведения нелегальных финансовых сделок.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации).

Напомним, столичные правоохранители разоблачили и пресекли деятельность подпольной типографии, где изготавливали поддельные медицинские справки, техпаспорта и другие документы.





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