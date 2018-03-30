|Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в ОАЭ
|30.03.2018 15:03
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Жебривский заявил, что может себе позволить отдых в ОАЭПредседатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что у него есть деньги на отдых в ОАЭ.
Фото: radiosvoboda.org
"1,5 миллиона - дивиденды, 1 млн. гривен - материальная помощь от предприятия, на котором я являюсь акционером. Примерно 600 000 заработная плата, 600000 у жены зарплата и так далее. Я в день рождения на 5 дней поехал отдохнуть, какой-то человек сфотографировал, и все сайты показали, как Жебровский за тысячу долларов в день может себе позволить. Да, могу, я за это налоги заплатил " , - сказал Жебривский, сообщают " Новости Донбасса " .
Напомним, что блогер Сергей Иванов изложил в соцсети фото , где г олова Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отдыхает на пляжном курортах в Дубае.
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