Луценко обратился к квалификационной комиссии с просьбой уволить Холодницкого



Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением, в котором просит рассмотреть снятие Назара Холодницького с должности руководителя САП. «В рамках уголовного производства, которое расследуется совместной группой ГПУ и НАБУ по добытым в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, к Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким дисциплинарных проступков», — написал Луценко в Facebook. «В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос снятия Н. Холодницкого с должности заместителя Генпрокурора — руководителя САП», — продолжил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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