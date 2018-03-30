Рахим Намазов получил ранение в спину и находится в критическом состоянии, жена Намазова была ранена в голову и скончалась в больнице.

В пятницу утром, 30 марта, в городе Коломье под Тулузой обстреляли машину азербайджанского журналиста Рахима Намазова. Сам Намазов тяжело ранен, его жена Аида погибла, информирует svodka.net.

Источники AFP в полиции сообщили, что набег произошло около 8 утра по местному времени. Пара ехала в своей машине по Коломье, когда по ней открыли огонь. Всего по машине было произведено семь выстрелов.

Рахим Намазов получил ранение в спину и находится в критическом состоянии. Как уточняет телеканал France 3, жена Намазова была ранена в голову и скончалась в больнице. У пары осталось трое детей.

Мэр Коломье Траваль-Мишле в разговоре с AFP заявила, что нельзя исключать, что набег было «сведением политических счетов», так как Рахим Намазов — «журналист, который в своей стране был в тюрьме, которого пытали». Также мэр добавила, что это набег не имеет никакого отношения к террористической атаке в департаменте Од, совершенной в пятницу, 23 марта.

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Рахим Намазов получил политическое убежище во Франции в 2010 году и с этого времени жил в Тулузе. Он вынужден был покинуть Азербайджан, так как там его жизнь была под угрозой.

В рейтинге «Свободы прессы», составляемом правозащитной организацией «Репортеры без границ», Азербайджан находится на 162 месте из 170

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