Ректор Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерина Амосова не пришла на заседание комиссии Министерства здравоохранения Украины, где должны были заслушать отчет о ее работе. Минздрав может уволить Амосову Фото: hromadske.ua Амосова не пришла на заседание комиссии, где должны были заслушать отчет о ее работе. Минздрав отмечает, что она не явилась в министерство второй раз."Единогласное решение комиссии Минздрава следующее: признать работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной; рекомендовать Минздраву досрочно разорвать договор с Амосовой в связи с невыполнением условий контракта в 2017 году", – говорится в сообщении.В комментарии "Украинской правде" замминистра здравоохранения Украины Александр Линчевский сказал, что "технически решение о расторжении контракта может быть оформлено уже сегодня".Издание уточнило, что договор с Амосовой подписали на семь лет, а работала она три.20 февраля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что отстранили от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову, так как она не обеспечила проведение в вузе лицензионного экзамена для студентов-стоматологов.Амосова заявила, что заместитель главы Минздрава Александр Линчевский оказывал на нее давление. Свое отстранение она назвала "расправой" со стороны министерства.Новоназначенного и.о. ректора Михаила Захараша студенты не пускали на рабочее место.26 февраля из-за отстранения Амосовой студенты и трудовой коллектив объявили бессрочную забастовку.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что забастовка является саботажем со стороны руководства НМУ.Министерство образования потребовало немедленно возобновить образовательный процесс в вузе.28 февраля отстраненный ректор призвала прекратить бессрочную забастовку, которую студенты объявили в ее поддержку, но отметила, что в "Минздраве сохраняется авторитарный стиль руководства". В этот же день забастовка прекратилась.1 марта суд восстановил Амосову в должности ректора. 3 марта в Минздраве заявили, что намерены обжаловать это решение.6 марта Минздрав снова отстранил Амосову. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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