Президент Петр Порошенко анонсировал запуск 4G в Украине 30 марта 2018 года. Мобильные операторы большой тройки поделились с подробностями запуска интернета нового поколения.

Как сообщили в компании, они ожидают получения всей разрешительной документации, а также проводят дополнительные настройки сети в связи с новыми требованиями контролирующих органов для запуска высококачественного 4-G. Оператор ожидает, что сможет запустить 4G на частотах 2600 МГц до 10 апреля. Связь 4G в диапазоне 2600 МГц станет доступной сначала в городах-миллионниках, пунктах пересечения государственной границы, курортной местности.

В диапазоне 1800 МГц в соответствии с условиями лицензий, операторы обязаны начать предоставлять услуги 4G во всех областных центрах Украины не позднее 12 месяцев после получения лицензии, а в городах с населением более 10 тысяч — не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии.

Оператор заявил, что технически готов к старту 4G и планирует запустить интернет нового поколения 30 марта в таких городах: Киев, Борисполь (Киевская область), Вишневое (Киевская область), Чабаны (Киевская область), Днепр, Павлоград (Днепропетровская область), Харьков , Купянск (Харьковская область), Запорожье, Энергодар (Запорожская область), Львов, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск, Черновцы, Новоселица (Черновицкая область), Луцк, Кропивницкий, Одесса, Херсон.

Утром 30 марта lifecell запустил 4.5G связь во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск) в местах большого скопления людей. Вторую волну развертывания 4.5G в диапазоне 1800 МГц от компании следует ожидать в июле 2018 года.

В целом, операторы обещают не повышать тарифы после запуска 4G, или повышать их не существенно.

Так, в “Киевстар” отметили, что стоимость пользования дата-трафиком 3G меняться не будет, при этом новые тарифы на 4G будут несколько выше, чем старые, но несущественно.

lifecell пообещал не устанавливать отдельную стоимость трафика 4.5G. При этом трафик 3G+ и 4.5G оператор будет тарифицировать одинаково, позволив абонентам самостоятельно выбирать технологию в настройках телефона. То есть услугой интернета можно будет пользоваться в обеих сетях в соответствии с потребностями. В компании также обещают предлагать абонентам больше включенного в пакеты трафика при пересмотре тарифов в будущем.

Vodafone сейчас также предлагает абонентам пользоваться 4G без дополнительных оплат. Позже компания будет предлагать новые тарифные опции с увеличенным объемом трафика, в соответствии с увеличением потребления.

Как сообщили в “Киевстар”, чтобы обеспечить широкополосный интернет в отдаленных населенных пунктах, на больших территориях в сельской местности — нужна технологическая нейтральность. Это — возможность запускать любую технологию на любых частотах.

“Поэтому пока технологической нейтральности нет, то говорить о полном преодолении цифрового разрыва в нашей стране — преждевременно”, — отметили в компании.

В lifecell в контексте этого вопроса отметили, что более массовый доступ следует ожидать не ранее 1 июля 2018 года, когда будет запущено четвертое поколение связи в диапазоне 1800 МГц.

Отметим, для того чтобы использовать 4G, абоненту необходимо иметь SIM-карту с поддержкой стандарта 4G/LTE (USIM-карта) и смартфон с поддержкой минимум 4G/LTE.

Напомним, 6 марта в Украине состоялся тендер по продаже 4G-лицензий в диапазоне 1800 МГц.

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