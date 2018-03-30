Пока остается неясным вопрос, как будет функционировать САП и НАБУ при увольнении Холодницький

"В рамках уголовного производства, которое расследуется общей группой ГПУ и НАБУ по добытыми в ходе следствия фактам, которые должным образом рассекречены, в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров за подписями Генерального прокурора и директора Национального антикоррупционного бюро сегодня направлены дисциплинарные жалобы о совершении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступков ", - сообщил Луценко

"В своем представлении прошу КДКП рассмотреть вопрос о снятии Н. ХОЛОДНИЦЬКИЙ с должности заместителя Генпрокурора - руководителя САП", - заявил генпрокурор.

Пока остается неясным вопрос, как будет функционировать САП и НАБУ при увольнении ХОЛОДНИЦЬКИЙ. Руководитель САП согласовывает подозрения высшим должностным лицам и определяет прокуроров на осуществление НАБУ.

Но процессуально он это делает как заместитель генерального прокурора. Поэтому любой из его заместителей, даже в статусе и.о. руководителя САП, не сможет выполнять функции заместителя генерального прокурора.

Кроме того, руководителя САП не может заменить любой другой заместитель генпрокурора. Фактически, единственной процессуальной фигурой, которая может заменить ХОЛОДНИЦЬКИЙ остается лично глава ГПУ Юрий Луценко.

Но ему законом направления запрещено вмешиваться в работу САП.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.

Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.