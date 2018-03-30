|Почти как Полякова: Притула станцевал в пеньюре и кокошнике
|30.03.2018 15:15
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В сети появились фотографии на которых Сергей Притула и другие известные личности шоу-бизнеса переоделись в Олю Полякову, сообщает Лиза.
По данным источника, програма в которой участвовал известный шоумен, его команде под фонограмму нужно было повторить выступление Суперблондинки, а команде соперников - Монатика.
Стоит отметить, что мастер-класс для участников дали реальные Оля Полякова и Дима Монатик.
В развлекательном шоу, кроме Притулы, принимали участие Леся Никитюк, Алла Костромичевой, Виктория Булитко, MamaRika, Егор Крутоголов, Николай Тищенко и Сергей Середа.
Игроков одели в концертные костюмы звезд. Парням выдали кокошники и пеньюары Оли, а девушкам - бороды, шапочки и халаты Монатика. Затем команды выпустили на сцену повторять номера певцов. Ч
По словам Монатика, пародия команды девочек было чем-то невероятным и их номер был куда фееричнее моего выступления. А потом певец поблагодарил Бога, что создал девушек безбородыми.
В свою очередь Оля Полякова осталась выступлением Притулы и других учасников недовольна.
"Оля Полякова - это не только грудь и кокошник на голове, это энергия, понимаете? Не было вот этого: "э-ге-гееей"! Но за то, что они смогли станцевать в этих огромных и тяжелых головных уборах - им респект и уважуха!" - добавила певица.
Как сообщал svodka.net ранее, известный телеведущий Сергей Притула, который второй раз стал отцом в конце июля, опубликовал первое фото своей дочери Соломии.
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