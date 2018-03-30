Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит 31 января сообщил, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.

Боевики включили в списки на обмен пятерых беркутовцев, которых сейчас судят по обвинению в массовом расстреле людей на Майдане в 2014 году. Об этом в интервью «BBC Україна», опубликованном 30 марта, заявил руководитель движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, информирует svodka.net.

По его словам, «по памяти – два человека включено донецком и трое – луганском».

На вопрос, на каких основаниях этих пятерых беркутовцев включили в список, Медведчук ответил: «Они так считают».

Он добавил, что украинская сторона подчеркивает их непричастность к АТО, «а они говорят: нет, мы должны их получить, иначе мы не отдадим тех, кто у есть нас».

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«Вот и все основания», – добавил руководитель «Украинского выбора».

Медведчук также заявил, что сейчас рассматривают цифры «104–109 на 37» в рамках второго этапа обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся первый этап крупного обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников.

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Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит 31 января сообщил, что боевики на Донбассе незаконно удерживают 108 украинцев.

Второй президент Украины, представитель страны в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что следующий обмен удерживаемыми лицами на Донбассе может состояться до марта 2018 года.

Медведчук оказался наиболее эффективным в переговорах с Россией по освобождению украинцев, удерживаемых боевиками на Донбассе, заявил президент Украины Петр Порошенко 28 февраля.

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