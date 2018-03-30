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Болгария не будет высылать российских дипломатов – премьер-министр
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30.03.2018 15:17
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Болгария на практике продемонстрировала свою солидарность с
Великобританией, отреагировавшей на отравление экс-офицера
российской разведки Сергея Скрипаля, отметил премьер-министр
Болгарии Бойко Борисов. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Борисов отметил необходимость иметь канал с РФ
Фото: ЕРА "Мы на практике продемонстрировали нашу полную
солидарность с Великобританией", – заявил глава
правительства.По его словам, поддерживать канал связи с Россией
Болгарии необходимо как государству, которое возглавляет Совет
Европейского союза.27 марта Коцева отозвали в Софию для
консультаций с правительством по делу отравленного в Великобритании
экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.Следствие о
покушении на Скрипаля и его дочь Юлию выяснило, что использовался
разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от
Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон
будет считать случай незаконным применением силы Россией против
Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.После этого российских дипломатов выслали еще около
30 стран, включая Украину и США. Ряд государств отозвали из РФ
своих послов для консультаций. НАТО также отзывает
аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29
марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о
высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в
Санкт-Петербурге.
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