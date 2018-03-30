Болгария на практике продемонстрировала свою солидарность с Великобританией, отреагировавшей на отравление экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля, отметил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Борисов отметил необходимость иметь канал с РФ Фото: ЕРА "Мы на практике продемонстрировали нашу полную солидарность с Великобританией", – заявил глава правительства.По его словам, поддерживать канал связи с Россией Болгарии необходимо как государству, которое возглавляет Совет Европейского союза.27 марта Коцева отозвали в Софию для консультаций с правительством по делу отравленного в Великобритании экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля.Следствие о покушении на Скрипаля и его дочь Юлию выяснило, что использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.После этого российских дипломатов выслали еще около 30 стран, включая Украину и США. Ряд государств отозвали из РФ своих послов для консультаций. НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе.29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавровобъявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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