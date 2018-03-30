Планка – статистическое упражнение, которое воздействует на мышцы живота и спины, а также обеспечивает поддержку внутренних органов, пишет со ссылкой на .

Это универсальное упражнение можно выполнять даже, если у вас в запасе имеется не более нескольких минут свободного времени. Вам не понадобится спортивное снаряжение, нужно только проконтролировать правильность выполнения упражнения.

Суть планки в том, что нужно удержаться в одной позе максимально долгое время. Мировой рекорд по планке составляет 8 часов, 1 минуту и 1 секунду.

Планка похожа на исходное положение перед отжиманиями – тело держится на руках, локтях и пальцах ног. Тело должно располагаться в форме прямой линии, без прогибов и «провалов» в пояснице. Локти должны быть расположены вертикально под плечами, и образовывать прямой угол. Помимо стандартной, можно выполнять обратную или боковую планки.

Такой нагрузкой можно начинать и завершать свою тренировку, или просто прибавлять в комплекс упражнений. Также планка может быть самостоятельной нагрузкой, если вы не обладаете большим количеством свободного времени. Можно выполнять планку трижды в день, держась, для начала, по 1 минуте каждый подход.

Планка поможет сформировать красивую и правильную осанку, а также укрепить нижнюю часть спины и ягодиц.

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