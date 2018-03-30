|Российский МИД вручит ноту протеста европейским послам за выдворение дипломатов
|30.03.2018 15:19
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Созыва состоится сегодня, 30 мартаМинистерство иностранных дел России вызывает к себе европейских послов, которым вручает ноту протеста из-за высылку российских дипломатов.
Фото: top.rbc.ru
Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, которые осуществили недружественные действия против России" в знак солидарности "с Великобританией за т. Н." Дело Скрипач ", - говорится в сообщении.
В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".
Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России уже вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.
Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.
Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.
В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.