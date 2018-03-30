Созыва состоится сегодня, 30 марта

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, которые осуществили недружественные действия против России" в знак солидарности "с Великобританией за т. Н." Дело Скрипач ", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России уже вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.

Отметим, что уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.