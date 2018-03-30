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Российский МИД вручит ноту протеста европейским послам за выдворение дипломатов
30.03.2018 15:19
Российский МИД вручит ноту протеста европейским послам за выдворение дипломатов
Созыва состоится сегодня, 30 марта
Министерство иностранных дел России вызывает к себе европейских послов, которым вручает ноту протеста из-за высылку российских дипломатов.
Российский МИД вручит ноту протеста европейским послам за выдворение дипломатов Фото: top.rbc.ru

Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"30 марта в МИД России вызываются руководители аккредитованных в Российской Федерации дипмиссий ряда стран, которые осуществили недружественные действия против России" в знак солидарности "с Великобританией за т. Н." Дело Скрипач ", - говорится в сообщении.

В МИД РФ заявили, что "послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России уже вызвало к себе послов Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши.

Отметим, что  уже 26 стран выдворяют 143 российских сотрудника  разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери.

Также  НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии  в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипач и его дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами химического отравления. С тех пор, они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили  нервно-паралитические вещества , предположительно изготавливались в России.

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

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