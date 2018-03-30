Порошенко подписал закон о стабилизации деятельности "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности государственного акционерного общества "Черноморнафтогаз" в связи с временной оккупацией территории Украины".

"Документ предусматривает продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, предоставленных обществу на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, а также запрет до 1 января 2019 года на возбуждение дел о банкротстве общества и прекращения производства по делам, до 1 января 2017 года", - сообщает в пятницу днем пресс-служба главы Украинского государства.

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В информации отмечается, что введение закона будет помогать нормализации деятельности ГАО " Черноморнафтогаз", а также обеспечению защиты имущественных интересов Украины в международных судебных инстанциях.

Как сообщалось, 13 марта Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливается мораторий на взыскание задолженности с ПАО "Черноморнафтогаз" до 1 января 2019 года. "Мы хотим сохранить государственную компанию "Черноморнафтогаз", сохранить ее юридическое право обращаться в международные суды для того, чтобы вернуть и защитить украинские энергетические активы, оставшиеся в аннексированном Крыму", - отметил перед рассмотрением документа и.о. главы комитета Верховной Рады по ТЭК Александр Домбровский.

В мае 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №5370 о стабилизации деятельности о "Черноморнафтогаза" в связи с временной оккупацией территории Украины, которым устанавливается мораторий на возбуждение дел о банкротстве компании.

При этом предоставленные "Черноморнафтогазу" специальные разрешения на пользование недрами на оккупированной территории, срок действия которых закончился в период аннексии Крыма, будут автоматически продлены на период временной оккупации.

Президент Украины Петр Порошенко наложил вето на закон и вернул его в парламент со своими предложениями.

В марте 2014 года в результате аннексии Крыма Российской Федерацией "Черноморнафтогаз" потерял доступ к производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе.

В настоящее время общество зарегистрировано в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

НАК "Нафтогаз Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" сообщила о подаче вместе с шестью дочерними компаниями в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым. "Нафтогаз" оценивает убытки группы в результате оккупации Крыма в сумму около $8 млрд и ожидает вынесение судом решения по делу до конца 2018 года.