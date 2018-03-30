Специальная мониторинговая задача ОБСЕ планирует расширить свое присутствие близко линии соприкосновения на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает

"Специальная мониторинговая задача планирует расширить свое присутствие как вдоль линии соприкосновения, так и за ее пределами. Например, мы планируем открыть офисы близко неконтролируемого участка, например, в Новоазовске или Новоамвросиевском в Донецкой области", - сказал Хуг, отвечая на вопрос журналиста об открытии на Донбассе патрульных баз ОБСЕ.

По словам Хуга, все эти офисы, за линией столкновения или на линии соприкосновения, требуют гарантий безопасности, которые позволят миссии осуществлять свою работу безопасно.

"Как только мы откроем эти офисы на местах, мы на сайте сообщим о фактах таких открытий", - добавил он.

Напомним, ОБСЕ констатировала улучшение ситуации безопасности на Донбассе.

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