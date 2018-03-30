Адвокат Александр Молохов отметил, что похороны основателя финансовой пирамиды "МММ" Сергея Мавроди, которые предположительно состоятся 31 марта, "пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Место захоронения Мавроди не разглашают Фото: ЕРА По словам Молохова, тело Мавроди забрала его бывшая жена.Адвокат отметил, что похороны, которые предположительно состоятся 31 марта, "пройдут не по высшему разряду, но вполне достойно".Он добавил, что место захоронения держат в секрете, поскольку экс-супруга против присутствия большого количества людей.СМИ собщало, что родной брат Мавроди Вячеслав, которому принадлежат права на распоряжение семейным склепом на Хованском кладбище, отказался хоронить афериста рядом с родителями.62-летний Мавроди скончался 26 марта после того, как его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.В начале 1990-х жертвами финансовой пирамиды МММ стали от 10 до 15 млн человек. В апреле 2007 года Мавроди приговорили к четырем с половиной годам заключения, но к тому времени почти весь срок он уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина".После выхода на свободу Мавроди продолжил заниматься финансовыми махинациями. В конце 2016 года объявил о создании собственной криптовалюты. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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