Венгрия будет упрямиться, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному "закона Кивалова-Колесниченко", не даст венгерской языку статус официального.

Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью "Европейской правде".

"Есть основательный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% - это, конечно же, мы будем опираться", - заявил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим выйти оттуда! Такое чувство, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае – либо это" сопутствующие разрушения", либо так и планировалось – ваши действия отражаются на нас", - отметил Петер Сийярто.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал три главных требования Будапешта, которые снимут вето с проведения комиссии Украина - НАТО. По словам министра, об этих требованиях знает как украинская сторона, так и союзники Венгрии по НАТО.

"Первое условие - переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены.

Второе условие, которое также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии - норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы. Третье условие (которое уже выполнено): Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались", - подытожил Сиярто.

28 февраля Конституционный суд Украины признал языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным из-за грубых нарушений во время процедуры его принятия.

После этого Сийярто заявил, что решение Конституционного суда Украины по языковому закону Кивалова-Колесниченко свидетельствует о "грубой атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.

Общество венгров Закарпатья раскритиковал отмены языкового закона Кивалова-Колесниченко, заявив, что решение Конституционного суда Украины нарушает права национальных меньшинств.

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