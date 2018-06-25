|Сиярто требует от Украины официального статуса для венгерского языка
|25.06.2018 10:22
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Венгрия будет упрямиться, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному "закона Кивалова-Колесниченко", не даст венгерской языку статус официального.
Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью "Европейской правде".
По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал три главных требования Будапешта, которые снимут вето с проведения комиссии Украина - НАТО. По словам министра, об этих требованиях знает как украинская сторона, так и союзники Венгрии по НАТО.
28 февраля Конституционный суд Украины признал языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным из-за грубых нарушений во время процедуры его принятия.
После этого Сийярто заявил, что решение Конституционного суда Украины по языковому закону Кивалова-Колесниченко свидетельствует о "грубой атаке" украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.
Общество венгров Закарпатья раскритиковал отмены языкового закона Кивалова-Колесниченко, заявив, что решение Конституционного суда Украины нарушает права национальных меньшинств.