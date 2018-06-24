Руководитель Совета Европы Турбьерн Ягланд имеет право обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании политзаключенного Олега Сенцова согласно Европейской конвенции по правам человека, заявил заместитель генсека СЕ Даниель Гольтген. Ягланд: Сенцов может быть помилован по гуманитарным причинам Фото: ЕРА "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", – сказал Гольтген.Он добавил, что руководитель Совета Европы имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.19 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что достигнутые накануне договоренности с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой о синхронном посещении Сенцова и руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского не выполнены. Украинский омбудсмен продолжает добиваться личной встречи с Сенцовым.20 июня Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова. "Я считаю, что господин Сенцов должен быть освобожден по гуманитарным основаниям. Он может быть помилован по гуманитарным причинам", – сказал он.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным". Сам режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.21 июня Денисова со ссылкой на адвоката политзаключенного Дмитрия Динзесообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками. Он похудел на 13 килограмм, но прекращать голодовку отказывается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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