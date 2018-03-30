В ГПУ не называют суть инкриминируемых ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступков

Дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ вместе с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам, сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

О сути инкриминируемых ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступков Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основания дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".

"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по следующим основаниям: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любой другой влияние прокурора в случаях или порядка, не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия, , - написал он.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.

Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.