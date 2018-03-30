|Луценко и Сытник пожаловались на ХОЛОДНИЦЬКИЙ в КДК прокуроров
|30.03.2018 15:27
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В ГПУ не называют суть инкриминируемых ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступковК квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) с подписями генерального прокурора Юрия Луценко и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлено дисциплинарные жалобы об осуществлении руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назаром ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступков.
Дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ вместе с Генпрокуратурой по добытыми в ходе следствия фактам, сообщает в Facebook пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
О сути инкриминируемых ХОЛОДНИЦЬКИЙ дисциплинарных проступков Лысенко не сообщил, вместо этого перечислив все основания дисциплинарной ответственности прокурора согласно части 1 статьи 43 закона Украины "О прокуратуре".
"Прокурор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по следующим основаниям: невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей; разглашение охраняемой законом, которая стала известной прокурору при исполнении полномочий; совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры; грубое нарушение правил прокурорской этики; вмешательства или любой другой влияние прокурора в случаях или порядка, не предусмотренных законодательством, в служебной деятельности другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей, в том числе путем публичных высказываний относительно их решений, действий или бездействия,, - написал он.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил следственные действия , касающиеся Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.
Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .
По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.
Впоследствии д иректор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник опроверг информацию о прослушивании в кабинете Назара ХОЛОДНИЦЬКИЙ.
Добавим, что сам Холодницкий подтвердил , что в его кабинете нашли устройство, похожее на такой, который применяется для прослушивания.