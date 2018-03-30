Луценко не может установить контроль над САП, у него нет таких полномочий – Сытник

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не сможет установить контроль над деятельностью Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), убежден директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник

"Дальнейшие сценарии (после возможного увольнения главы САП Н.Холодницкого - ИФ)? Не сможет Луценко установить контроль над процессами в САП. У него нет для этого полномочий. У руководителя САП есть двое заместителей. Первый зам на период проведения конкурса на должность руководителя будет исполнять его обязанности. Я не вижу здесь проблемы", - сказал он в интервью интернет-изданию .

А.Сытник отметил, что прокурорский надзор по любому делу осуществляют непосредственно прокуроры САП, которые, по его словам, "готовы нормально работать".

"Сейчас конструкция Уголовного процессуального кодекса такова, что официальных полномочий по отношению к какому-то делу у руководителя Генеральной прокуратуры очень мало. Фактически главная фигура – это процессуальный руководитель. Единственные полномочия, которые будут у генерального прокурора на период проведения нового конкурса, - это назначение конкретного прокурора из числа прокуроров САП по конкретным уголовным производствам. Генпрокурор не может его не назначить: это формальное административное действие, которое им осуществляется. Все остальные решения по делу уже принимает сам назначенный прокурор", - пояснил он.