В четверг, 29 марта, известный певец и телеведущий Владимир Дантес в свое профиле Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен в школьные годы, сообщает Лиза .

Стоит отметить, что ,ольшинство подписписчиков не узнали известного певца на этой фотографии.

На данный момент Владимир Дантес Сейчас известнен как один их самых красивых и успешных мужчин отечественного шоубизнеса,

По данным источника, этой фтографией певец хотел показать, что людям всегда есть куда расти, и у каждого есть шанс стать тем, кем хочешь. К посту музыкант прикрепил и нынешний снимок, чтобы обратить внимание на разницу в его изменившейся внешности.

"Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили", — подписал снимок Дантес.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, известная украинская группа, в состав которой входит жена Дантеса - Надя Дорофеева, "Время и Стекло" записали песню "До зірок", которая является главным саундтреком к предстоящему украинскому мультфильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" и представили клип на нее.

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